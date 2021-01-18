Геннадий Зюганов отверг «заморочки» и решился сделать прививку

kremlin.ru

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что привился от COVID-19. Он отметил, что долго решался на укол, поскольку у него есть «свои заморочки».

«Я привился и считаю это правильным», - заявил лидер КПРФ.

По словам Зюганова, ему сделали укол вакциной, которая была разработана в центре «Вектор». Он больше подходит для людей «постарше». Вакциной, которая была разработана в научном центре им. Гамалеи, «Спутник V» он рекомендовал прививать более молодых, поскольку она «пожестче».

«У меня есть свои заморочки, как у любого нормального человека, но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина - она хорошо сделана, и этот институт (центр "Вектор") имеет уникальную историю. "Спутник" пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет) и так далее», - цитирует Зюганова «ТАСС».