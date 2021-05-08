Геннадий Зюганов: Горбачев, Ельцин и иже с ними — лишили нас этого

Политика

Геннадий Зюганов назвал первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева предателями. Как считает лидер КПРФ, по их вине люди в свое время не получили жилье. Политик вспомнил, что КПСС еще в 1986 году хотела решить проблему жилья, а сейчас Сбербанк повышает ставки по ипотеке.

«Это гарантировало советским гражданам не только получение квартир, но и замену аварийного жилья. Предатели — Горбачев, Ельцин и иже с ними — лишили нас этого. Сбербанк повысит ставки по ипотеке. В этом и есть вся суть „рынка“, где на первом плане — прибыль, а не забота о людях», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысит ставки по ипотеке. Ставка выросла на 0,4%. С учетом первоначального взноса 20% и скидок ставка выросла до 7,7%, пишет URA.RU.