Flickr

Команда посольства США в Екатеринбурге находится на месте. Дипломаты из города не уехали и продолжают работу, рассказала генконсул Эмили Сторроу.

«Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке. На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда», — сказала Сторроу в официальной группе посольства в Facebook.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность полного закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. СМИ писали, что решение связано с эпидемиологической ситуацией, которая в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону из-за распространения COVID-19.