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Политика

Генеральная прокуратура завела уголовное дело на президента страны

Антон Мельников
3 мая, 2021 17:42
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 17:42
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Армении Генпрокуратура открыла уголовное дело против президента Армена Саркисяна. Он подозревается в сокрытии двойного гражданства. Согласно законам Армении, для участия в президентских выборах в течение последних шести у него не должно было быть никакого другого гражданства кроме армянского. Об этом сообщил глава Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

По словам юриста, заявление о сокрытии Саркисяном двойного гражданства подали 53 адвоката. При этом Специальная следственная служба (ССС) возбуждать дело на основании обращения адвокатов отказалась.

«Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по ст. 325 ч. 1 УК Армении (фальсификация, сбыт или использование документов)», — сообщил Зограбян в соцсети Facebook.

Напомним, президентом Армении Армен Саркисян был избран в марте 2018 года. Согласно позиции адвокатов, его участие было противозаконным, так как в период с 2003 по 2012 год Саркисян имел гражданство Великобритании, поясняет «Коммерсантъ».

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ТЕГИ
Армения
Уголовное дело
Гражданство
Армен Саркисян
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