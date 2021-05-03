Генеральная прокуратура завела уголовное дело на президента страны

Политика

В Армении Генпрокуратура открыла уголовное дело против президента Армена Саркисяна. Он подозревается в сокрытии двойного гражданства. Согласно законам Армении, для участия в президентских выборах в течение последних шести у него не должно было быть никакого другого гражданства кроме армянского. Об этом сообщил глава Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

По словам юриста, заявление о сокрытии Саркисяном двойного гражданства подали 53 адвоката. При этом Специальная следственная служба (ССС) возбуждать дело на основании обращения адвокатов отказалась.

«Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по ст. 325 ч. 1 УК Армении (фальсификация, сбыт или использование документов)», — сообщил Зограбян в соцсети Facebook.

Напомним, президентом Армении Армен Саркисян был избран в марте 2018 года. Согласно позиции адвокатов, его участие было противозаконным, так как в период с 2003 по 2012 год Саркисян имел гражданство Великобритании, поясняет «Коммерсантъ».