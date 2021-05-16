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Генерал израильской армии открыл миру глаза на происходящее в Ашкелоне

Кирилл Савушкин
16 мая, 2021 16:38
1 мин
Кирилл Савушкин
16 мая, 2021 16:38
1 мин
Ilia Yefimovich/dpa/Globallookpress
Ilia Yefimovich/dpa/Globallookpress

Руководящий тылом армии Израиля генерал Ори Гордин дал интервью журналистам, в котором рассказал об обстановке в обстреливаемом боевиками ХАМАС Ашкелоне.

По его словам, воздушная тревога в городе объявляется, в среднем, раз в 12 минут. Под звуки сирен все гражданские должны бежать в этот момент в бомбоубежище. Всего, с момента обострения конфликта, по данным Гордина, по городу выпущено 580 ракет. Общая дальность и интенсивность обстрела стала выше, чем на предыдущих витках конфликта.

Как сообщает РИА «Новости», за время конфликта, на территории Израиля погибло 10 человек, еще около 50 пострадали. Многочисленные авиаудары армии нанесли потери и в Палестине: там уже более 181 погибшего, включая 52 детей.

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Израиль
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Военный конфликт
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