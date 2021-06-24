Где будет работать объявившая о сходе с предвыборной гонки Наталья Поклонская?
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская займет должность, связанную с международным комитетом Госдумы. Ради этого она снялась с праймериз «Единой России».
О будущем месте работы Поклонской сообщил глава комитета по межуданродным делам Леонид Слуцкий.
«Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа - логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма», - сказал он ТАСС.
Он оценил работу чиновницы в комитете как эффективную. Слуцкий заметил, что Поклонская обучалась другому делу и «встраивалась в новую для себя сферу». Как выяснилось, политик взаимодействовала с МИД РФ.
Ранее Поклонская заявляла, что будет работать во благо Крыма, а ее новый китель - «еще красивее», чем в бытность прокурором.
Депутат Госдумы Поклонская отказывалась вакцинироваться, голосовала против повышения пенсионного возраста. Ходили слухи, что ее попросили выйти из «Единой России». Якобы в связи с этим она объявила о сходе с предвыборной гонки.