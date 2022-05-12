«Газпром» прекращает поставки газа в Германию через Польшу после вчерашнего постановления Мишустина
После действий Москвы «Газпром» прекращает поставки газа по польскому участку газопровода «Ямал-Европа». Напомним, 11 мая вышло постановление правительства России о введении специальных экономических мер против 31 европейской компании, в том числе EuRoPol GAZ - владельца польского участка трубопровода.
Документ запрещает совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями юрлиц.
«Для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», - сообщил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов.
Его слова приводит «Российская газета».
11 мая кабмин утвердил перечень юрлиц, против которых Москва вводит ответные санкции. Документ подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Большинство попавших в список компаний связаны с Gazprom Germania. Недавно группа компаний была взята под контроль правительством ФРГ.