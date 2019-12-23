Газовое преклонение перед Украиной

ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» пришли к компромиссу по проблеме транзита газа в Европу. В ближайшее время компании подпишут договор сроком на пять лет. Предыдущий 10-летний контракт истекает 1 января 2020 года.

Экономическая и политическая цена такой «привилегии», как транспортировка голубого топлива в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС), вновь оказалась непомерно высокой для нашей страны.

Во время финального раунда переговоров «Газпром» фактически отказался от основных первоначальных претензий к Киеву. В частности, российская монополия согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов, которые тот отсудил в Стокгольмском арбитраже. Деньги должны поступить на счета украинских «коллег» до 29 декабря.

В феврале 2018 года суд в Швеции уличил российского гиганта в нарушении подписанного в 2009 года контракта на транзит газа в Европу. Данное решение стало ударом по репутации «Газпрома» в глазах главных покупателей голубого топлива. Чтобы сохранить лицо, руководство РФ и монополии не признавало обязательную юридическую силу постановления Стокгольмского арбитража.

В Киеве решение зарубежной инстанции было воспринято как серьёзная дипломатическая победа. По сути, так оно и было. Новое соглашение по транзиту газа в Европу лишь подтверждает тот факт, что «Газпром» проиграл битву в арбитраже с той лишь разницей, что теперь российский гигант готов подписать официальный акт о капитуляции

Конечно, велика вероятность, что постановление Стокгольмского арбитража носило политически мотивированный характер. В текущей обстановке у «Газпрома» изначально было немного шансов на успех в Европе. Однако, согласившись на выплату штрафа в 3 миллиарда долларов, монополия продемонстрировала украинским «коллегам» эффективность их политики судебного шантажа.

На сегодняшний день Киев согласился отозвать все финансовые претензии к «Газпрому», но есть ли у Москвы уверенность, что уже через несколько месяцев «Нафтогаз» не засыплет новыми антироссийскими исками судебные инстанции в ЕС. Например, сейчас в Женеве рассматривается дело о взыскании с «Газпрома» 7 миллиардов долларов. Российская и украинская монополии должны заключить мировое соглашение по нему. Но что будет дальше? Не возрастут ли аппетиты «уважаемых» украинских «коллег»? Эти вопросы пока остаются без ответа.

Абсурдность разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом» заключается в том, что Украине жизненно важен транзит российского газа. Во-первых, Киев ежегодно зарабатывает на нём около трёх миллиардов долларов. Во-вторых, Украина поддерживает в работоспособном состоянии свою дряхлеющую ГТС.

Напрямую российский газ Киев последние годы не закупает. Украинские посреднические компании приобретают голубое топливо в Словакии, Венгрии и Польше. Это так называемый реверсный газ — российское топливо, которое было прокачено через ГТС. Большинство месяцев в году оно обходится Украине несколько дороже, чем прямые поставки из РФ, однако ценник на реверс в целом составляет приемлемую величину

Уместно напомнить, что «Газпром» неоднократно критиковал реверсную схему продажи газа Украине, указывая на её незаконный характер. Однако громкие обвинения российской монополии оказались обычным сотрясанием воздуха.

Прекращение транзита отечественного газа по ГТС могло бы вызвать на Украине кризис, связанный с нехваткой топлива (европейцы не будут продавать Киеву газ в ущерб собственным потребителям). Киев объективно заинтересован в нормальных отношениях с РФ по вопросу о транзите голубого топлива. Несмотря на это, Украина позволяет себе дерзкие хулиганские выходки, которые остаются без ответной реакции «Газпрома».

Невозможно обойти стороной ситуацию с Третьим энергопакетом ЕС, к которому присоединилась Украина. Формально он обязывает Киев пропускать российский газ через ГТС даже при отсутствии соглашения о транзите. Однако коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пригрозил закачивать такое топливо в украинские хранилища как продукцию «неопределённого собственника».

На протяжении всей истории российско-украинских газовых споров Европа (чьи интересы они непосредственно затрагивают) всегда придерживалась мягкой проукраинской позиции. ЕС не возмущался Киевом даже в тех случаях, когда транзитный газ незаконно оказывался в украинских хранилищах. О неприкрытых актах воровства российского газа открыто говорила только Москва.

Не стала исключением ситуация с новым транзитным соглашением. Представители ЕС участвовали в переговорном процессе, но при этом воздерживались от каких-либо комментариев. Подобную отстранённость можно объяснить лишь политическими причинами. Коллективный Запад привык игнорировать многочисленные прегрешения украинских властей. Это одна из традиционных форм поддержки антироссийских режимов в Киеве.

Главным покровителем Украины в ЕС является Германия. Несмотря на критическую зависимость от российского газа («Газпром» обеспечивает более трети поставок голубого топлива в ФРГ), Берлин продолжает помогать Украине, потакая её хлестаковской наглости и хамству

Как полагает ряд отечественных аналитиков, ещё в первой половине текущего года канцлер ФРГ Ангела Меркель уговорила президента РФ Владимира Путина сохранить определённый объём прокачки газа через Украину в ближайшие годы. Позже российский лидер не отрицал планов продолжить использовать украинскую ГТС.

Условия грядущего соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» подтверждают данную гипотезу. В 2020 году через ГТС будет прокачано 65 миллиардов кубометров газа, в последующие четыре года — по 40 миллиардов кубометров.

Средний объём прокачки российского топлива через Украину достаточно сильно сократится (ранее он составлял 80-90 миллиардов кубометров), однако ближайшие пять он позволит Киеву шантажировать Москву перспективой перекрытия вентиля. Правительство Зеленского будет иметь возможность оказывать давление на РФ по широкому кругу политических и экономических вопросов.

Ситуация для России осложняется затянувшимся строительством «Северного потока-2». Долгое время проект блокировала Дания. В итоге позиция Копенгагена не позволила завершить прокладку магистрали к концу 2019 года, то есть сроку прекращения предыдущего 10-летнего транзитного контракта. Это привело к тому, что «Газпром» был вынужден проводить переговоры по новому соглашению без очень важного козыря в рукаве

Сейчас работы по «Северному потоку-2» подвисли по причине принятого США закона, предполагающего введение санкций против европейских компаний, сотрудничающих с РФ по проекту трубопровода. Швейцарская Allseas уже прекратила строительство из-за ограничительных мер со стороны Вашингтона. Скорее всего, «Северный поток-2» всё-таки будет достроен, но его коммерческая эксплуатация (не путать с торжественным запуском) станет возможна ближе к концу 2020 года или в начале 2021 года.

Безусловно, России невыгодно полностью отказываться от использования ГТС. Украинская газотранспортная система ещё очень долго будет сохранять роль альтернативного и относительно недорогого способа транспортировки газа в ЕС. Однако извлекая тактическую выгоду в виде возможности без приключений эксплуатировать ГТС, Москва получает массу политических рисков и оставляет Киеву простор для судебного шантажа.

В интересах России было заключить с «Нафтогазом» годовой контракт на транзит газа, чтобы за этот срок урегулировать основные проблемы, связанные со строительством и запуском «Северного потока-2». Собственно именно такой позиции первоначально придерживался «Газпром», говоря о необходимости продления контракта от 2009 года на «короткий промежуток времени»

Однако в газовое разбирательство вновь вмешалась большая политика и привычка Кремля постоянно уступать Киеву и ЕС, несмотря на предшествующее сотрясание воздуха заявлениями о готовности к бескомпромиссной борьбе за национальные интересы. О чём говорить, если Москва шла на односторонние компромиссы Киеву даже в период максимального обострения отношений в 2014-2015 годы.

Например, в апреле 2015 года Минэнергетики РФ выписало «Нафтогазу» скидку в 100 долларов за тысячу кубометров газа, предложив ценник ниже рыночного. Но в Киеве не оценили акт русской щедрости. Украина заявила, что не собирается покупать дешёвый газ «страны-агрессора», а в конце 2016 года окончательно перешла на реверсную схему, против которой не отважился пойти «Газпром».

Абстрагировавшись от эмоций, можно сказать, что в беззубой соглашательской политике Кремля есть рациональное зерно. Россия хочет быть надёжным поставщиком газа европейским потребителям. Поэтому Москве необходимо сохранить на вооружении сценарий прокачки газа через ГТС. В то же время не стоит забывать, что Россия априори обладает подобным правом в рамках Третьего энергопакета.

Кроме того, по букве закона Украина несёт полную ответственность за судьбу российского газа, как только он попадает в её трубы. Если голубое топливо будет «задержано», «изъято» и пр., то разбирательство по этому поводу должно происходить исключительно между Киевом и ЕС. Россия здесь не жертва и не преступник. Наша страна может и должна участвовать в подобных спорах только в качестве свидетеля воровства продукции, предназначенной для Европы

Тем не менее, реальная ситуация совершенно иная и будет выглядеть не в пользу России даже после запуска «Северного потока-2». Новый контракт с «Нафтогазом» позволяет Киеву и ЕС сохранить статус-кво, лишая Москву естественных преимуществ, которые она могла бы получить в ближайшие годы.