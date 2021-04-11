Гарри Табах: «Крым может стать независимым государством»

Политика

Крым может снова присоединиться к Украине, но только в том случае, если Россия развалится. Так считает представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

«Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину», - цитирует его «Обозреватель».

Политик считает, что для украинских военных не составит труда захватить Донбасс военным путем. Однако он сожалеет, что Россия в этом вопросе занимает сложную позицию.

При этом представитель НАТО считает, что ситуация на юго-востоке Украины достаточно сложная и опасная, пишет РИА «Новости».