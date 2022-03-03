Гаагский трибунал начал расследование против должностных лиц России после обращения 39 стран
В Международном уголовном суде в Гааге началось расследование против России в связи с возможными преступлениями должностных лиц государства на территории Украины. Ранее 39 стран обратились в МУС после начала военной операции РФ в соседнем государстве.
О начале расследования сообщил прокурор Карим Хан.
По его словам, у гаагского трибунала есть подозрения в совершении Россией преступлений, находящихся в юрисдикции суда. Эти подозрения подкреплены обоснованными доказательствами.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о самом масштабном обращении стран в МУС против России. Политик заявлял: «Мы абсолютно ясны в том, что Путин не может делать столь ужасные вещи безнаказанно».
Напомним, в компетенции МУС - уголовное преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности.
Россия не является участницей МУС. В 2016 году президент РФ Владимир Путин распорядился не допускать свою страну до участия в МУС. Это объяснялось национальными интересами.