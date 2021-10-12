ФЗНЦ рекомендовал Мозамбику договориться о сотрудничестве с русскими
Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что сотрудничество с россиянами поможет Мозамбику избавиться от террористической угрозы.
В интервью мозамбикским СМИ Шугалей выразил свои опасения по поводу ситуации в африканской стране. Он считает, что если местное правительство не предпримет активных мер, то террористы могут стать реальной угрозой для Мозамбика и всего африканского континента.
Сейчас радикалы развернули активную деятельность в северной части страны. Они не только нападают на граждан, но и захватывают целые поселения. Боевики проявляют интерес к природным ресурсам, которыми богаты африканские страны, поэтому их целями становятся районы, где ведется добыча полезных ископаемых, включая драгоценные металлы.
Мозамбикские власти уже попытались привлечь иностранных военных подрядчиков для решения обострившихся проблем. Но работа южноафриканской DAG не дала необходимого результата. В 2019 году здесь работали российские специалисты из «ЧВК Вагнера». Их пригласили местные власти для обеспечения безопасности во время проведения выборов. Справившись со своей задачей, россияне уехали. Спустя некоторое время радикалы снова вернулись в города и развернули активную деятельность. Возможно, российские специалисты начнут работу в Мозамбике вновь.