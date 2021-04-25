ФЗНЦ опровергает причастность россиян к обучению оппозиции Чада

Политика

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскритиковал заявление американского посла в Ливии о подготовке россиянами чадских боевиков.

Об этом социолог написал у себя в Telegram-канале. Он назвал это сообщение наскоро составленным вбросом в ответ на информацию об обучении чадских боевиков специалистами из Штатов и Франции. Сведения об этом всплыли в европейских и арабских СМИ.

США в Ливии находятся с 2011 года, многие группировки подчиняются Вашингтону по аналогии с Афганистаном и другими странами, где боевики следовали интересам США, после чего их уничтожали для распила военного бюджета.

Шугалей уверен, что американцы намерены дестабилизировать ситуацию в Африке и довести ее до серии революций.

Вслед за «Арабской весной» должна начаться «Африканская весна» из серии переворотов и революций. В ЦАР им этот переворот провести не удалось, но вот Чад постигла такая участь, и президент Деби уже убит», — подчеркнул президент ФЗНЦ.

Для этого используются вбросы о “ЧВК Вагнера” в африканских странах. Все эти сообщения построены на анонимных источниках и не являются доказательствами, что неоднократно демонстрировали журналисты.

«Ну, и если продолжите обвинять русских в сотрудничестве с чадской оппозицией — объясните, почему глава «Фронта перемен и согласия в Чаде» Мохамед Махди Али находится совсем не в Москве, а в Париже», — заключил глава ФЗНЦ.