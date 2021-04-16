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Политика

ФСБ России «мешает» украинским кораблям нести боевое дежурство

Артем Денисов
16 апреля, 2021 00:30
1 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 00:30
1 мин
Server Amzayev/Russian Look
Server Amzayev/Russian Look

Украинские власти сообщили, что Россия «продолжает нарушать нормы международного права».

По данным Генштаба ВС Украины, катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать заступившим на боевое дежурство украинским кораблям. При этом указывается на «провокации и целенаправленные действия россиян». Отмечается, что украинские военные на уловки Москвы не поддались.

Как отмечает Генштаб ВС Украины в Facebook, безопасность Украины обеспечивается, в том числе с моря, включая Азовское.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что не видит подготовки России к открытому военному конфликту, однако в Киеве считают, что такая угроза остается.

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ТЕГИ
Украина
ФСБ
Корабли
Азовское море
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