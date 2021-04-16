ФСБ России «мешает» украинским кораблям нести боевое дежурство

Политика

Украинские власти сообщили, что Россия «продолжает нарушать нормы международного права».

По данным Генштаба ВС Украины, катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать заступившим на боевое дежурство украинским кораблям. При этом указывается на «провокации и целенаправленные действия россиян». Отмечается, что украинские военные на уловки Москвы не поддались.

Как отмечает Генштаб ВС Украины в Facebook, безопасность Украины обеспечивается, в том числе с моря, включая Азовское.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что не видит подготовки России к открытому военному конфликту, однако в Киеве считают, что такая угроза остается.