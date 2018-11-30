Все на фронт!

Деятельность политических сил в России смутно напоминает происходящее в знаменитой басне Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». То ли дело советские времена, когда мы говорили: «Партия!», а подразумевали «Ленин!». Но сегодня «Единая Россия» — это всё же не Путин.

Главная партия страны, согласно первоначальному замыслу, должна была стать консолидирующей политической силой российского общества. Но надеяться, что она принесёт реальное единство в стране, где имеет место разрыв между богатейшими и беднейшими слоями общества, было слишком уж цинично даже в начале «нулевых».

А что же Путин? Официально заявляется, что Владимир Владимирович беспартийный. Это не так. Он не беспартийный. Он надпартийный. Политические партии (вхожие в Госдуму, и, тем более, не вхожие в неё) никогда не играли реальной роли в стране, где де-факто власть находится в руках одного человека и все решения принимаются им же.

Провал одной политической силы никоим образом не может и не должен быть связан с личностью президента, проекты и предложения которого, как например, Объединённый народный фронт, созданный в 2011 году, должны иметь куда более всеобъемлющую идею.

Партия может потерпеть поражение на выборах. Надпартийное движение сродни бестелесному святому духу, могущему нисходить в нужное место и в нужное время. В отсутствие фиксированного членства и «корочек» неуязвимость такого движения, его непогрешимость абсолютна, как идея Божьей Воли: в нужный момент любое явление общественно-политической деятельности страны может быть записано на баланс «фронта» или объявлено не имеющим к фронту никакого отношения.

ОНФ — это «состояние уникальной неопределённости», позволяющее вбирать в орбиту движения независимых кандидатов, победивших на выборах в Госдуму, не имея обозначенной поддержки фронта, но присягнувшей ему уже после победы.

Никакого членства, никаких записей и партбилетов, размытая структура руководства и даже отсутствие «постоянной прописки» по какому-то адресу в первые два года существования. Отсутствие чётко выраженной политической идеологии и ориентации. Но декларированная возможность — всех и каждого! — «контролировать» процессы, происходящие в самых разных сферах жизнедеятельности страны и бороться с разными нехорошими явлениями. Например, незаконными свалками, которые уже «достали всех».

Пущей демонизации фронта, за которым маячила тень главы государства, приданию весомости этой напрочь обезличенной структуры, способствовало низложение губернаторов, получавших чёрные метки от фронта.

Прилетело Александру Хорошавину, державшему Сахалин. За что? За необоснованные траты на ремонт и пиар. Результат? Арестован. Михаил Юревич, глава Челябинского региона, был раскритикован представителями фронта за персональный вертолёт и охрану. При этом критика была максимально обезличенной: «ОНФ заявил!». И точка. Но заявление или критика фронта для региональных чиновников были сродни указующему персту главы государства, внимание которого ничего хорошего не предвещало.

Мнение о том, что идея создания этой полумифической структуры с её подвижным характером организации базируется на идее Национального фронта ГДР более чем обоснованно строками из устава канувшей в Лету немецкой организации, где было сказано: «партии и массовые организации объединяют все силы народа для совместных действий в целях развития социалистического общества. Тем самым они организуют совместную жизнь всех граждан в социалистическом обществе по принципу: каждый несёт ответственность за общее дело».

Путин – это вам не партия. Путин – это вам народ!

И в этом он круче Ленина.

Компенсацией за падение рейтинга после повышения пенсионного возраста для жителей России является пакет очередных майских указов для «прорывного научно-технического и социально-экономического развития страны до 2024 года».

В борьбе за процветание России «агентом» для реализации ряда амбициозных задач является каждый из нас, дорогой читатель. Общероссийский народный фронт собрался на съезд вчера. И вот вам: звучат реплики о том, что фронт — эффективный инструмент контроля, поистине народного. Поистине общероссийского.

Фронт — око Большого брата, непрестанно следящего за качеством происходящих изменений в самых разных отраслях страны. Сделать это предлагают не госорганам. Не политическим партиям власти. Всем и каждому. Мы с вами можем принять в этом участие.

Запестрили репортажи о том, как лихо можно установить на свой смартфон приложение. Скачал – и контролируй ситуацию в стране. Стань частью команды неравнодушных. Действуй здесь и сейчас, вне зависимости от того, где ты живёшь, в столице или захолустье.

Твоему вниманию представлены 12 тематических площадок, соответствующих «национальным проектам». Здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, опять-таки, демография.

У «фронтовиков» есть возможность ознакомиться с намеченными президентским указом целями и задачами, провозглашёнными в минувшем «победном мае». Можно почитать новости, касающиеся реализации этих указов. А ещё есть опросы, которые и станут основой для выводов об эффективности реализации указов Президента.

Такой вот масштабный общественный мониторинг. Уже анонсировано, что это будет самая что ни на есть объективная оценка происходящих перемен. И стоит перед глазами бабушка из Каргасока, вводящая ответы на вопросы, заданные инновационным приложением о том, как ей живётся на Руси.

Выступая на съезде, президент выразил абсолютную уверенность в том, что фронт на 100% оправдал свой создание:

— Посмотрите! Закрыто 11 000 незаконных свалок. Это непростая работа! А работа в сфере защиты экологии? Это работа, требующая личного мужества от тех, кто это делает. ОНФ справляется с масштабными и очень ответственными задачами. Спасибо вам за это!

Упомянул президент и о возрождении армии, флота, оборонной промышленности, сказав, что в гражданских отраслях (образовании, науке, здравоохранении) необходимо сделать аналогичный прорыв.

— Сделано много, но этого недостаточно. Люди ждут кардинальных изменений. Невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных государственных вливаний. Ну, а если это происходит, то без широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добиться этих результатов практически невозможно. Это можно сделать только с вашим участием.

Контроль за сферами, которые обозначены в майском указе, возлагается на общественников. Но теперь перед фронтом стоят более масштабные задачи.

Комментируя предстоящий объем работ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева заявила:

— Необходимо, чтобы были дороги не к руководителям, где они живут, к их домам, а к детским садикам, чтобы строились детские садики, квартиры для сирот, чтобы строились все сферы жизни, в которых мы живём. Чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все те поручения Указа президента, на самом деле, им нужен общественный контроль.

— Мы имеем возможность напрямую донести до Президента и то всё хорошее, что есть, и то всё плохое, что есть для того, чтобы принимать правильные решения, — заявил Леонид Рошаль, избранный со-председателем центрального штаба ОНФ.

Дело ясное. Общественный контроль нужен и важен. Хотя в российской истории хоть сколь-нибудь значимых для общества вопросов он традиционно не решал. Между общественным контролем и президентом – многомиллионная армия назначенных властью ответственных должностных лиц с шестизначными зарплатами, многие из которых бросили все силы для того, чтобы не дать президенту реализовать эти указы, разворовать средства на дороги к детским садикам, построить шестиэтажные дворцы, обеспечить своим, а не нашим детям возможность лечения, обучения за границей в престижных вузах.

Но говорят, что это наше дело — вовремя выявить таких людей и намекнуть Владимиру Владимировичу о том, что такие люди в нашей стране есть. Их много. Их надо сажать. Ведь он, наверное, не знает об этом.

Работы невпроворот.

Незаконных свалок и плохих дорог на Руси ещё много.

Вливайтесь, товарищи!

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