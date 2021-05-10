Французские военные снова заговорили о гражданской войне

Политика

Группа французских военных – на этот раз действующих, а не отставных – вновь обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону и кабинету министров Франции. По мнению военных, уступки исламизму ставят под угрозу само существование Франции: если ничего не делать, в стране начнется гражданская война.

«Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны… они (отставные военные – прим. РП) жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле… Гражданская война созревает во Франции, и вы прекрасно это знаете», - говорится в письме, опубликованном французским консервативным изданием Valeurs Actuelles.

Издание не раскрывает имена и должности военных, написавших это обращение, однако указывается, что это молодое поколение военнослужащих, которое принимало непосредственное участие в военных операциях после серии террористических атак во Франции 2015 году. Теракты стали самыми кровавыми за всю историю страны: погибли не менее 130 человек, около 350 получили ранения. Ответственность за атаки взяло на себя Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая группировка.

Напомним, первое письмо было опубликовано в апреле, также на сайте Valeurs Actuelles. Инициатором обращения, вызвавшего во Франции огромный общественный резонанс, стал Жан-Пьер Фабр-Бернадак, кадровый офицер и редактор сайта Place Armes. Письмо призывало вернуть «честь и долг» в ряды политического класса. Авторы текста осуждали политику мультикультурализма и называли происходящее во Франции «развалом родины».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил авторов письма и назвал обращение «вмешательством во внутренние дела Франции», а также угрозой республиканским принципам. В свою очередь, глава Генштаба ВС Франции пообещал найти авторов письма и наказать.