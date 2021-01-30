Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Французские власти ограничили въезд и выезд за границу ЕС

Кирилл Савушкин
30 января, 2021 09:43
1 мин
Кирилл Савушкин
30 января, 2021 09:43
1 мин
Photo
Flickr

Правительство Франции приняло решение ужесточить правила въезда и выезда за границу республики. Гражданам будет запрещено отправляться в страны за пределами Евросоюза.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением комендантского часа: полиция будет следить за тем, чтобы никто не находился на улице в период с шести вечера до шести утра.

Въезд в страну в пределах ЕС возможен лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Как передает издание Le Monde, власти всеми силами стремятся избежать введения режима самоизоляции.

Поделиться
ТЕГИ
Франция
коронавирус
ограничения
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!