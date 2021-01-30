Французские власти ограничили въезд и выезд за границу ЕС

Политика

Правительство Франции приняло решение ужесточить правила въезда и выезда за границу республики. Гражданам будет запрещено отправляться в страны за пределами Евросоюза.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением комендантского часа: полиция будет следить за тем, чтобы никто не находился на улице в период с шести вечера до шести утра.

Въезд в страну в пределах ЕС возможен лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Как передает издание Le Monde, власти всеми силами стремятся избежать введения режима самоизоляции.