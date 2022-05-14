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Политика
Французская таможня конфисковала деньги для детей Донбасса
14 мая, 2022 18:31
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Французская таможня конфисковала деньги, которые были собраны для помощи детям Донбасса. Об этом сообщил президент гуманитарной ассоциации «Спасём детей Донбасса» Эммануэль Леруа.
По его словам, таможня Франции конфисковала денежные средства, собранные для детей Донбасса. Изъятие денег произошло под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств в Россию.
Также Леруа сообщил, что трем его коллегам инкриминируют поддержку терроризма, финансирование криминальных кругов и террористического режима.
Доводы Леруа о том, что цель поездки - Украина, ДНР, а не Россия, на решение французской таможни не повлияли. Он заявил о намерении добиваться возврата денег через суд, сообщает телеграм-канал Readovka.
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