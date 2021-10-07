Французская армия проморгала российскую ЧВК
Представитель Главного штаба Франции полковник Янизаявил, что французские войска не обнаружили признаков присутствия «ЧВК Вагнера» в Мали.
Заявление французского офицера отлично показывает реальный уровень компетентности командования операции «Бархан», которую Париж проводит в Мали. Уже этим летом в печати, в том числе французской, появились сообщения о прибытии в африканскую республику первых подразделений российской ЧВК, ведущей разведку. Позднее в СМИ неоднократно сообщалось о действиях прибывающих в страну сотрудников российской компании, а также публиковались фотографии с российским оперативником, обучающим солдат малийской армии.Наконец, министр иностранных дел России Сергей Лавров официально объявил, что Мали обратилось за помощью к российским специалистам.
Как теперь выясняется, все это прошло полностью за пределами внимания французских военных. «Вагнеровцы» прибыли в страну и приступили к активным действиям, и даже после этого французские военные в регионе ухитрились их не заметить. В таких условиях не приходится удивляться тому факту, что за время пребывания французского контингента в Мали террористические группировки только продвигались вперед: французские военные настолько скверно владеют обстановкой, что даже прибытие в страну российской ЧВК прошло мимо них.
Виктор Огнев