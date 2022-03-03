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Политика
Французы оставили Игоря Сечина без его «Настоящей любви» - она под арестом
3 марта, 2022 14:11
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Youtube / RT на русском
Суперяхту Amore Vero («Настоящая любовь») арестовали таможенники во Франции. По данным СМИ, судно принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Яхту конфисковали в рамках санкций, принятых против чиновников РФ из-за ввода войск в Украину.
По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, судно было арестовано на Лазурном берегу в ночь на 3 марта.
Раньше Amore Vero носила другое название - St. Princess Olga («Принцесса Ольга»). После развода Сечина, яхта была переименована.
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