Французы эвакуируют свой контингент из Мали, в страну прибывают россияне
Как сообщает европейская пресса, французские войска эвакуируют военную базу в малийском городе Кидаль. Операция «Бархан», которую французы вели все последние годы, свертывается, базы закрываются, войска уходят. Предполагалось, что французы помогут Мали победить террористические группировки, связанные с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещены в РФ), однако ситуация только менялась к худшему.
За прошедшие годы французские военные не покрыли себя славой. Европейских военных неоднократно обвиняли в сговоре с боевиками в Мали ради контроля над природными ресурсами африканского государства. Даже премьер-министр Мали Маига сообщил о том, что исламистов, с которыми французские войска должны бороться, они в действительности обучали и готовили к войне против правительственных войск. Так что французов провожают из страны без сожаления.
Зато в Мали с энтузиазмом приветствуют тех, кто действительно готов помочь африканцам справиться с угрозой. Россияне из «ЧВК Вагнера», как сообщается, уже давно прибыли в страну и наращивают присутствие. Так, несколько дней назад российский транспортный самолет доставил в республику новую партию бойцов и технику. Как указывают СМИ, россияне уже приступили к обучению малийских солдат и офицеров.
Такая смена должна благотворно сказаться на безопасности Мали. Страна сделала шаг от колониальной зависимости и пригласила в страну компанию, которая уже имеет отличный опыт борьбы с боевиками в Африке и на Ближнем Востоке.