Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Франция в опасности»: двадцать генералов предупредили Эммануэля Макрона

Лилия Караева
28 апреля, 2021 10:18
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 10:18
1 мин
Эммануэль Макрон
TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Президента Франции Эммануэля Макрона предупредили об угрозе расовой войны и госпереворота. С предупреждением к нему обратились 20 генералов и 100 старших офицеров.

Об угрозе расовой войны говорится в открытом письме отставных французских военных. Его опубликовал французский журнал Valeurs actuelles.

«Час серьезный, Франция в опасности, ей грозит несколько смертельных опасностей», - начинается письмо.

По словам военных, исламисты и религиозные фанатики «хотят расовой войны».

В письме говорится: «... Сейчас не время откладывать дела на потом, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, а количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, исчисляться тысячами».

Для искоренения опасностей военные предлагают «безупречно применять существующие законы». Военные заявили, что, как и большинство граждан, «потрясены баловством и виноватым молчанием» Макрона в текущей ситуации.

Поделиться
ТЕГИ
Война
Эммануэль Макрон
Предупреждение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!