«Франция в опасности»: двадцать генералов предупредили Эммануэля Макрона

Политика

Президента Франции Эммануэля Макрона предупредили об угрозе расовой войны и госпереворота. С предупреждением к нему обратились 20 генералов и 100 старших офицеров.

Об угрозе расовой войны говорится в открытом письме отставных французских военных. Его опубликовал французский журнал Valeurs actuelles.

«Час серьезный, Франция в опасности, ей грозит несколько смертельных опасностей», - начинается письмо.

По словам военных, исламисты и религиозные фанатики «хотят расовой войны».

В письме говорится: «... Сейчас не время откладывать дела на потом, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, а количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, исчисляться тысячами».

Для искоренения опасностей военные предлагают «безупречно применять существующие законы». Военные заявили, что, как и большинство граждан, «потрясены баловством и виноватым молчанием» Макрона в текущей ситуации.