Политика

Внешняя политика Франции после завершения колониальной эпохи использует современные методы влияния на другие страны. После обретения независимости Индией, эта страна стала главной целью Парижа в Индо-Тихоокеанском регионе.

После распада СССР французские власти начали навязчиво предлагать свои услуги индусам. Азиатское государство, избавившись от власти Лондона, не спешило возвращаться под контроль европейцев, поэтому развивало отношения с Москвой. Российско-индийские связи несколько ослабли в 90-е годы, чем поспешили воспользоваться в Париже.

Французы поддержали Индию в вопросах атомной энергетики. Ими были организованы поставки топлива для индийских реакторов, в 2008 году страны подписали договор о сотрудничестве в этой сфере.

Несмотря на это, в 2021 году началось совместное с Россией строительство энергоблока №5 АЭС «Куданкулам». Реализация этого проекта, по мнению экспертов, является символом тесного сотрудничества между странами. Однако Франция не оставляет надежд перехватить местный громадный энергетический рынок у России. Так, Париж ведет с Нью-Дели переговоры о строительстве крупнейшей в мире АЭС.

За годы сотрудничества с Советским союзом в Индии накопилось большое количество военной техники и оружия, поставленного Москвой. По некоторым оценкам, около 80% вооружений индийской армии было имело российское происхождение.

Для того, чтобы заменить Россию как поставщика оружия, Франция развернула кампанию по поставкам своих истребителей Dassault Mirage 2000, подводных лодок DCNS Scorpène и реактивных самолетов Rafale. Также было организовано совместное производство оружия, проводились общие военные учения.

Интерес европейцев к далекой азиатской стране объясняется желанием создать противовес России и Китаю, планомерно развивающим сотрудничество. Франция использует политические и экономические рычаги влияния для того, чтобы подмять под себя бывшую британскую колонию и ограничить ее связи с Россией. При этом Париж очень болезненно реагирует на успехи России в Африке. Страны континента активно развивают отношения с Россией: так, в ЦАР и Мали работают российские военные инструкторы, которых часто связывают с «ЧВК Вагнера». Поскольку эти страны – бывшие французские колонии, Париж регулярно пытается каким-то образом удалить российских специалистов из региона, но не может преуспеть.