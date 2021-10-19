Франция пытается исподволь вытеснить Россию из Индии
Внешняя политика Франции после завершения колониальной эпохи использует современные методы влияния на другие страны. После обретения независимости Индией, эта страна стала главной целью Парижа в Индо-Тихоокеанском регионе.
После распада СССР французские власти начали навязчиво предлагать свои услуги индусам. Азиатское государство, избавившись от власти Лондона, не спешило возвращаться под контроль европейцев, поэтому развивало отношения с Москвой. Российско-индийские связи несколько ослабли в 90-е годы, чем поспешили воспользоваться в Париже.
Французы поддержали Индию в вопросах атомной энергетики. Ими были организованы поставки топлива для индийских реакторов, в 2008 году страны подписали договор о сотрудничестве в этой сфере.
Несмотря на это, в 2021 году началось совместное с Россией строительство энергоблока №5 АЭС «Куданкулам». Реализация этого проекта, по мнению экспертов, является символом тесного сотрудничества между странами. Однако Франция не оставляет надежд перехватить местный громадный энергетический рынок у России. Так, Париж ведет с Нью-Дели переговоры о строительстве крупнейшей в мире АЭС.
За годы сотрудничества с Советским союзом в Индии накопилось большое количество военной техники и оружия, поставленного Москвой. По некоторым оценкам, около 80% вооружений индийской армии было имело российское происхождение.
Для того, чтобы заменить Россию как поставщика оружия, Франция развернула кампанию по поставкам своих истребителей Dassault Mirage 2000, подводных лодок DCNS Scorpène и реактивных самолетов Rafale. Также было организовано совместное производство оружия, проводились общие военные учения.
Интерес европейцев к далекой азиатской стране объясняется желанием создать противовес России и Китаю, планомерно развивающим сотрудничество. Франция использует политические и экономические рычаги влияния для того, чтобы подмять под себя бывшую британскую колонию и ограничить ее связи с Россией. При этом Париж очень болезненно реагирует на успехи России в Африке. Страны континента активно развивают отношения с Россией: так, в ЦАР и Мали работают российские военные инструкторы, которых часто связывают с «ЧВК Вагнера». Поскольку эти страны – бывшие французские колонии, Париж регулярно пытается каким-то образом удалить российских специалистов из региона, но не может преуспеть.