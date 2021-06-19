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Политика
Фотография с гусями может стоить члену «Единой России» места в партии
19 июня, 2021 18:55
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Kremlin Pool/Global Look Press
В «Единой России» засомневались в оправданности нахождения в своих рядах депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. Всему виной фотография с десятками мертвых гусей.
На фотографии из туш животных выложена надпись «Чукотка 2021», на фоне которой позирует предположительно Крамаренко. При этом, на момент публикации, охота была запрещена, так как сезон еще не был открыт.
На данный момент членство депутата приостановлено. Как сообщает «Коммерсантъ», в сезон охоты на Чукотке разрешено добывать не более одного гуся в день.
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