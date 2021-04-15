Фонд Пригожина поможет жертвам полицейского беспредела в США

Политика

Российский Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению дела афроамериканца Хавьера Эмблера, пополнившего статистику полицейского беспредела в США. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ФБР.

Автомобиль, за рулем которого находился Эмблер, был остановлен патрульным экипажем в городе Остин из-за выключенных фар дальнего света. Полицейские приказали водителю выйти из машины, заложив руки за спину, на что получили мотивированный отказ: подозреваемый сообщил, что страдает от болезни сердца.

В ответ на это сотрудники полиции применили к Хавьеру физическую силу и несколько раз использовали тазер, что привело к остановке сердца. Увидев, что задержанный находится без сознания, полицейские попытались провести реанимационные мероприятия и вызвали медиков на место происшествия, но прибывшие врачи лишь констатировали факт смерти.

В самом Остине случившееся вызвало массовые акции протеста, связанные с убийством и попытками полиции скрыть улики. На данный момент против полицейских выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве и подделке улик.