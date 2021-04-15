Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Фонд Пригожина поможет жертвам полицейского беспредела в США

Кирилл Голубев
15 апреля, 2021 19:30
2 мин
Кирилл Голубев
15 апреля, 2021 19:30
2 мин

Российский Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению дела афроамериканца Хавьера Эмблера, пополнившего статистику полицейского беспредела в США. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ФБР.

Автомобиль, за рулем которого находился Эмблер, был остановлен патрульным экипажем в городе Остин из-за выключенных фар дальнего света. Полицейские приказали водителю выйти из машины, заложив руки за спину, на что получили мотивированный отказ: подозреваемый сообщил, что страдает от болезни сердца.

В ответ на это сотрудники полиции применили к Хавьеру физическую силу и несколько раз использовали тазер, что привело к остановке сердца. Увидев, что задержанный находится без сознания, полицейские попытались провести реанимационные мероприятия и вызвали медиков на место происшествия, но прибывшие врачи лишь констатировали факт смерти.

В самом Остине случившееся вызвало массовые акции протеста, связанные с убийством и попытками полиции скрыть улики. На данный момент против полицейских выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве и подделке улик.

Поделиться
ТЕГИ
США
Полиция
Беспредел
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!