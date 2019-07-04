«Фонд борьбы с коррупцией» Навального продвигает детей коррупционеров в Мосгордуму

К родственникам кандидатов в Мосгордуму от команды Навального предъявляют немало претензий по поводу их «коррупционных традиций». Это касается не только отца известной скандалистки Любови Соболь, но и семьи директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Бывший заместитель мэра Нарьян-Мара и экс-глава отделения «Справедливой России» в Ненецком АО Юрий Жданов стал известен благодаря истории, связанной с образованием его сына. Политик оплатил сыну обучение в престижной московской юридической академии из бюджетных средств города. Он заключил договор с академией имени Кутафина на сумму 600 тысяч рублей в 2005 году.

Через пару лет это привлекло внимание прокуратуры. Была проведена проверка, но Юрия Жданова к ответственности так и не привлекли. Иван же закончил один из ведущих российских вузов. Ситуация заставляет вспомнить похожий случай с дочерью Алексея Навального. Девушка похвасталась тем, что поступила в американский Стэнфорд, один из лучших университетов США. Также она заявила, что отцу не пришлось платить за обучение – все расходы покрыла стипендия. Заставляет сомневаться в словах дочери Навального лишь то, что финансирование обучения иностранцев не предусмотрено госбюджетом США, передает ФАН.

Отец же Любови Соболь Эдуард Феденев неплохо заработал, помогая банкам сохранить лицензии. Работая банковским аудитором, он выносил банкам, стоящим на грани банкротства, положительные заключения. Например, компания «Банкс-эксперт», сотрудником которой являлся Феденев, в 2008 и 2009 годах проводила проверку в «СахаДаймондБанке». Интересовала аудиторов прежде всего достоверность внутренней отчетности банка, но в то время у организации уже была техническая задолженность, оцениваемая в сумму от 20 до 51 миллиона рублей. Аудиторы, видимо, не придали значения огромному долгу и выдали положительное заключение.

В 2010 году это привело к отзыву у банка лицензии. Государству пришлось выплатить пострадавшим вкладчикам около 57 миллиардов рублей из-за «серого» аудита Жданова.

Соболь, неистово «борющаяся с коррупцией», старается не упоминать о махинациях отца.

«Там все сложные бухгалтерские штуки, я в них ничего не понимаю, только папочка мой понимает, но это все неправда», - говорит Соболь.

Однако нельзя не отметить, что скандалы, связанные с ней, свидетельствуют о том, что юрист так называемого ФБК Навального пошла по стопам отца.