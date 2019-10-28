Флибустьер Пригожин покоряет Африку, пока Ходорковский прячется от закона в Лондоне

Публицист Сергей Мардан в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал сотрудничество России и стран Африки. Журналист позитивно относится к увеличению влияния РФ на континенте, особенно учитывая, что многое делается за счет инвесторов. В то же время, ему непонятна критика многих либералов, в частности, бежавшего в Британию Михаила Ходорковского, присутствие России в Африке.

Мардан напомнил, что исторически многие страны стремились на «черный континент» из-за его ресурсов. И пока другие страны работали в Африке с пользой для себя, добывая золото, нефть и алмазы, СССР помогал африканцам совершенно бескорыстно.

По мнению Мардана, сейчас политика России по отношению к Африке более взвешена. Поэтому его удивляет негатив Ходорковского по поводу присутствия в африканских странах частных инвесторов, к примеру, бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина. Известный как «Повар Путина» предприниматель вкладывает деньги в добычу полезных ископаемых - в частности, в разведку и разработку месторождений золота и алмазов в ЦАР. Также с его именем связывают ЧВК «Вагнера».

«То есть, когда товарищ Ходорковский вместе со своими либеральными журналистами говорит, что путинский повар Пригожин отправляет туда наемников, я мысленно аплодирую повару Пригожину и говорю – повар, ты красавчик, ну, наконец-то мы занялись делом. Потому что в Африке можно и нужно вести дела только если ты по духу, по идеологии и по взглядам настоящий флибустьер», - считает Мардан.

Эксперт отмечает, что для работы с Африкой нужно иметь особый склад характера.



«Это бизнес флибустьеров, какой-нибудь ост-индской компании или того же Пригожина, которые приехали, колючей проволокой огородили золотой рудник. И негры добывают для них золотые самородки», - уверен Мардан.

Писатель призывает не давать африканцам больше ни копейки из бюджета России – пусть работают и добывают алмазы. По его мнению, нужно обязательно использовать эту возможность.

«Если мы так возвращаемся в Африку, тогда я, безусловно, да», - признался публицист.

Похоже, 10 лет тюремного заключения за украденный триллион и вынужденный побег в Европу убили в Ходорковском дух авантюризма и тягу к приключениям. Вместо экспедиций в поиске золота и алмазов он прячется в Британии, боясь ответить по закону, и попутно критикует Россию и отважных флибустьеров, у которых получилось.