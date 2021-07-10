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Политика
Fitch о ситуации в обложенной санкциями России: «Угрозы дефолта нет»
10 июля, 2021 09:07
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Kremlin Pool/Global Look Press
Антон Силуанов оптимистично оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга страны международным агентством Fitch.
«Текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки», - сказал он.
Ранее эксперты сохранили кредитный рейтинг России на несколько лет в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.
Однако эксперты утверждают, что достаточно высокая угроза санкций против России сохраняется, а само заявление было сделано сразу после того, как США расширили свои санкционные списки против России.
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