Финская разведка доложила о готовности России развязать войну в Европе

Политика

Разведка Финляндии в своем докладе заявила о готовности России применить войска в Европе. В документе утверждается, что в Европе нарастает напряженность из-за «возвращения к силовой политике».

Первым на отчет обратил внимание «Коммерсантъ».

В докладе разведки сказано, что Россия «продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей».

Авторы документа считают, что использование вооруженных сил является основным и наиболее действенным способом для реализации внешнеполитических интересов. Россия, пишут они, готовит войска путем регулярных и масштабных учений.

Финны обеспокоены усилением ее военного присутствия в Арктическом регионе.

Россия с конца марта стягивала войска к границам Украины. Наращивание военного присутствия происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе.