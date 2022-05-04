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Политика
Финляндия объяснила всплывшие в Интернете видео переброски танков к «границам РФ»
4 мая, 2022 18:45
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Frank Hoermann/SVEN SIMON
Финляндия опровергла появившиеся в СМИ сведения о том, что она начала перебрасывать свои танки к границам России.
Напомним, ранее соответствующие видеозаписи стали появляться в Telegram-каналах. В постах отмечалось, что житель города Тампере заснял, как железнодорожные составы, полностью гружённые военной техникой, движутся якобы в сторону РФ.
Финские военные пояснили, что переброска техники связана с учениями Arrow 22, которые проходят в Ниинисало и Сякуля — противоположная от РФ сторона Финляндии, передаёт РИА Новости.
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