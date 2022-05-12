Новости – Политика
Политика
Финляндия может остаться без российского газа уже 13 мая
12 мая, 2022 20:35
1 мин
1 мин
Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
Россия может прекратить поставки газа в Финляндию в качестве контрмер по вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает газета Iltalehti.
По данным издания, Москва уже довела до сведения финских политиков, что в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки российского газа. Это может произойти уже 13 мая.
Несколько депутатов различных партий подтвердили изданию эту информацию и заявили, что Финляндия готова к такому развитию событий, пишет «РИА Новости».
При этом для Финляндии не стоит так остро вопрос в случае отказа от российского газа. В 2021 году на долю российского импорта приходилось лишь 5% от общего потребления энергии.
Польша и Болгария уже остались без газа - следующая Финляндия.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости