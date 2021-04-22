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Фильм закончился. Свидетельств – нет. Шугалея возмутила бездоказательность заявлений Рабочей группы ООН

Кирилл Голубев
22 апреля, 2021 11:30
3 мин
Кирилл Голубев
22 апреля, 2021 11:30
3 мин

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей призвал представителей Рабочей группы ООН по использованию наемников проверять факты, прежде чем заявлять что-либо. Так социолог прокомментировал фильм «Профессия-убийца» на арабском канале Al Aan TV.

По его словам, речь в нем шла о якобы «зверствах «ЧВК Вагнера» в Ливии, но доказательств в шестиминутном сюжете предоставлено не было. Шугалей отметил, что если член вышеупомянутой Рабочей группы ООН заявляет о «внесудебных казнях граждан», которым якобы был свидетелем, то он должен предоставить реальные доказательства.

«Прошло 5.46 секунд. Фильм закончился. Свидетельств – нет. Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд (Sorcha MacLeod), в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники ЧВК Вагнера принимают участие в боевых действиях в Ливии», - написал Шугалей в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что представители столь серьезной организации, как ООН, не могут делать такие заявления бездоказательно. Они выступают авторами расследования и претендуют на истинность своих обвинений, но не предоставляют реальных фактов и аргументов.

«Обращаюсь к Вам, госпожа Маклауд, и вашим коллегам по рабочей группе: Если вы дважды за почти 6 минут, которые длится фильм, сказали о том, что есть свидетельства бессудных убийств наемниками из ЧВК Вагнера жителей Ливии – расскажите о них мировому сообществу, приведите конкретные доказательства. Уверяю Вас - моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления», - отметил социолог.

Он также напомнил, что и сам был в Ливии, общался с местными жителями в процессе социологического исследования, а потом находился в ливийской тюрьме, где также видел разных людей и слушал их истории.

«Я находился в реальной Ливии в разных обстоятельствах почти два года, сначала изучал общественное мнение, потом сидел в ливийской тюрьме, где тоже встречались разные люди, попавшие в Митигу волей обстоятельств, а не за преступления. И самое главное, чему научило время, проведенное в этой стране – никогда не давать своих личностных оценок всему там происходящему», - подытожил Шугалей.

Глава ФЗНЦ направил официальное обращение Представителю РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Небензе В.А. Также он отправил письмо Рабочей группе ООН по использованию наемников, в котором предложил ужесточить требования к выступлениям членов ООН и комитетов организации.

Социолог уверен: только открытый диалог поможет борьбе с фейками об РФ, а бездоказательные заявления работают вовсе не во благо мира.

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ООН
Шугалей
ЧВК Вагнера
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