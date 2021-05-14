Политика

Сеолид: Российско-центральноафриканский фильм «Турист» стал первой картиной о помощи инструкторов из РФ в урегулировании обстановки в ЦАР.

Банги, 14 мая. Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» прошла в столице ЦАР.

Картина о помощи российских инструкторов в установлении мира на территории африканской страны стала первой творческой работой совместного коллектива из РФ и ЦАР, демонстрирующей дружественные отношения двух народов. Это первый фильм, переведенный на государственный язык ЦАР – санго.

Фильм повествует о прибытии в российского офицера с позывным «Турист» в Центральноафриканскую Республику. Он отправился обучать вооруженные силы страны (FACA) основам тактики. Но неожиданно в государстве разворачиваются события, связанные с попыткой госпереворота, предпринятой экс-президентом Франсуа Бозизе и подконтрольным ему конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Перед показом картины состоялась встреча местной молодежи с президентом Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем, главой Содружества офицеров за международную безопасность Александром Ивановым и актерами, исполнившими главные роли.

В программу мероприятий также вошелмежконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому», призванный показать, что в основе взаимного уважения и дружбы лежит диалог между представителями различных религий.

Премьерный показ состоялся вечером на центральном стадионе Банги, после чего в небе над столицей ЦАР распустились яркие огни салюта. Бесплатные сеансы продолжатся до 20 мая, чтобы фильм увидели все желающие.

Напомним, основой для сюжета фильма послужила работа российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по приглашению официальных властей страны и с разрешения Совета Безопасности ООН.

Первоначально подготовкой вооруженных сил страны, полиции и жандармерии занимались 235 человек. Однако на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 специалистов.

Полученные от инструкторов из РФ навыки позволили FACA разгромить действовавшие в стране группировки и вернуть территорию республики под контроль правительства. Как отметил недавно американский политолог Стивен Эберт, без помощи россиян кризисное положение в ЦАР могло затянуться надолго.