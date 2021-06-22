Фильм о «многомиллионном имуществе» и якобы доказанных случаях коррупции Лукашенко признан экстремистским
Суд Центрального района Минска принял решение включить фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно» в список экстремистских материалов. К слову, в нем говорилось о «коррупционных схемах диктатора».
Видеоролик включили в список на основании решения от 10 июня, сообщает «Интерфакс». С тех пор он фигурирует в списке, опубликованном на сайте Министерства информации Беларуси.
Напомним, фильм, снятый белорусской оппозицией, вышел 8 марта. Он набрал 6,5 миллионов просмотров. В видео говорится о 18 резиденциях и парке автомобилей белорусского лидера, на содержание которых уходят десятки миллионов долларов.
Как заявляли авторы-создатели, первоначально планировалось сделать обзор имущества Лукашенко. По мере работы с ними связывались люди, якобы «имевшие близкое отношение» к коррупции Лукашенко. По этой причине сценарий несколько раз переписывали.