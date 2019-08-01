Фейк «Досье» о смерти журналистов в ЦАР был сфабрикован на территории США

Стало известно, где была изготовлена фейковая переписка сотрудников так называемой «фабрики троллей», вброшенная проектом «Досье» Михаила Ходорковского. Журналисты провели нехитрые вычисления и определили, что вброс был сфабрикован на территории США, а именно на Аляске.

Ради обеспечения конфиденциальности ни имя, ни местоположение человека, якобы предоставившего скриншоты переписки редакции «Досье», названы не были. Однако «Новая газета» проговорилась, что разница между местом нахождения источника и ЦАР составляла 10 часов. Это подтверждается и сопоставлением скриншотов с текстом «Досье».

Сообщение об убийстве журналистов в чате «ЦАР Медиа» было отправлено в 15.40 по столице ЦАР Банги.

В скриншоте соответствующая информация появилась в 5:40, то есть с разницей в 10 часов.

Несложно вычислить, что сообщение было отправлено из часового пояса UTC-9, в котором находится лишь штат США – Аляска, два полюса и Тихий океан. Это явный прокол тех, кто составлял мнимое расследование в попытках выгородить Ходорковского, ответственного за смерть россиян в ЦАР.

Трое российских журналистов – Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР в июле 2018 года. В Африке они снимали документальный фильм по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Как показало расследование ЦАР, россияне стали жертвами бандитов, однако главным ответственным за смерть многие справедливо считают Михаила Ходорковского. Поездка в одну из самых опасных точек мира была организована предельно халатно, не были предоставлены охрана и переводчик, кроме того, не поставлены в известность МИД РФ и власти ЦАР.