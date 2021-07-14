Вячеслав Фетисов назвал главные проблемы российского хоккея

Политика

Вячеслав Фетисов отнес проплаченные места в командах, которые покупают родители для своих детей, отсутствие спортивного принципа при подготовке спортсменов, четкой методики и равных возможностей у клубов к главным проблемам российского хоккея.

На встрече с молодежью в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке 47 депутат Госдумы отметил, что проблема детского хоккея не может не волновать специалистов, так как она заключается в отсутствии спортивного принципа, равных возможностей, клубах-олигархах.

«Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история», — говорит Вячеслав Фетисов.

По его мнению, следует ориентироваться на НХЛ, где у всех клубов одинаковые возможности. Благодаря этому спортсменам удается быстрее добиваться успеха.

Главное — спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», — отметил Вячеслав Фетисов.

Похожие проблемы Вячеслав Фетисов видит и в российском футболе. К ним он относит нехватку качественных футболистов, неудовлетворительную систему подготовки, отсутствие спортивного принципа, переориентацию футбола на клубный результат.

«У нас всегда слишком высокие ожидания от футбола, непонятно на чем они основаны. Систему нужно менять. Я надеюсь, что появятся люди, которые понимают все нюансы и детали, потому что без этого невозможно создать систему, которая будет конкурентоспособной в мире. Мы будем ждать, какие шаги будут приняты. И здесь нужно строить не ручное управление, а систему, которая будет нацелена на результат», — дополнил Вячеслав Фетисов.

Увольнение тренера сборной по футболу Станислава Черчесова Фетисов прокомментировал так: «В профессиональном спорте есть выражение: «Тренер назначается для того, чтобы быть уволенным». Такова судьба любого тренера, даже самого успешного. Ничего космического не происходит, когда увольняется тренер. Это без футболистов никакой тренер долго не удержится на этой позиции».