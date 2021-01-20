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ФБР было против: под занавес президентства Трамп рассекретил документы о «связях» с Россией

Лилия Караева
20 января, 2021 13:10
2 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 13:10
2 мин
Дональд Трамп
Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп, чей срок полномочий заканчивается 20 января, приказал рассекретить порцию документов из расследования ФБР о «связях» с Россией, начатого в 2016 году. Спецслужба была против рассекречивания и указала ряд мест в материалах, которые нельзя представлять широкой общественности.

В заявлении Трампа говорится: «Тем самым я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке».

Из некоторых документов убрали часть информации, которая представляла государственную тайну, пишет ТАСС.

Речь идет о расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). Известно, что ФБР внедрило в окружение республиканца информатора, который выяснял, сотрудничает ли штаб с Россией. Расследование не выявило сговора. Слежка за сотрудниками предвыборного штаба - большой политический скандал. Распоряжение о слежке отдавали представители администрации Барака Обамы, который был президентом в 2016 году.

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