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Политика
«Фашисты!»: ОМОН вытесняет из «Внуково» сторонников Алексея Навального
17 января, 2021 19:03
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Фото: Flickr
В московский аэропорт «Внуково» прибыли сотрудники ОМОН. Они вытесняют из здания собравшихся там сторонников оппозиционера Алексея Навального и представителей СМИ, сообщает проект «ОВД-Инфо». Собравшие в ответ на действия силовиков кричат «Фашисты!»
Полицейские требуют освободить территорию аэропорта. Известно, как минимум, о девяти задержанных. Среди них - журналисты и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Прчины задержаний правоохранители не назвали.
Лайнер, на борту которого находится оппозиционер, должен приземлиться в столице около 20 часов (мск).
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