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В московский аэропорт «Внуково» прибыли сотрудники ОМОН. Они вытесняют из здания собравшихся там сторонников оппозиционера Алексея Навального и представителей СМИ, сообщает проект «ОВД-Инфо». Собравшие в ответ на действия силовиков кричат «Фашисты!»

Полицейские требуют освободить территорию аэропорта. Известно, как минимум, о девяти задержанных. Среди них - журналисты и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Прчины задержаний правоохранители не назвали.

Лайнер, на борту которого находится оппозиционер, должен приземлиться в столице около 20 часов (мск).