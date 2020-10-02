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«Фанат» Михаила Саакашвили решил воткнуть ему заточку в киевском ресторане

Артем Денисов
2 октября, 2020 04:01
1 мин
Саакашвили
фото: Wikipedia

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пришел в один из ресторанов Киева отдохнуть и чуть не погиб: неизвестный с заточкой прокрался в заведение и стал угрожать политику.

Охрана Саакашвили и ресторана успела перехватить злоумышленника, вызвав сотрудников правоохранительных органов, но к моменту прибытия полицейских он скрылся.

О мотивах злоумышленников ничего не известно, сообщает телеканал «360».

Ранее Саакашвили заявил о возвращении на родину, которую покинул семь лет назад.

Заочно осужденный на родине за коррупцию и превышение служебных полномочий Саакашвили, занимающий на данный момент должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, заявил о своем возвращении в Грузию.

темы
Украина
нападение
Саакашвили
1 мин
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