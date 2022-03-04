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Политика
Facebook в России будет заблокирован Роскомнадзором
4 марта, 2022 21:48
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Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/ Global Look Press
Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России. Об этом сообщили в ведомстве.
Сообщается, что причиной блокировки Facebook стали зафиксированные случаи дискриминации российских СМИ со стороны соцсети. В ведомстве отметили, что это ответные меры.
Ранее Facebook ограничила доступ к некоторым аккаунтам средств массовой информации. В России это запрещено законом, пишет «РИА Новости».
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