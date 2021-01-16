Facebook разбанил аккаунты Дональда Трампа

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Социальные сети Facebook и Instagram приняли решение о снятии ограничений со страниц действующего президента США Дональда Трампа.

После разблокировки со страницы Дональда Трампа в сети Facebook исчезли публикации, сделанные в преддверии штурма Капитолия. Согласно заявлению администрации социальной сети, в спорных публикациях выражались симпатии к лицам, штурмовавшим здание.

Facebook не сдержала своих обещаний по блокированию страницы в социальной сети до истечения полномочий Дональда Трампа. Решение об ограничении доступа к странице президента США было принято из соображений безопасности. Целью социальной сети было предотвращение обращений Дональда Трампа к агрессивно настроенным поклонникам, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Facebook будет удалять посты о митингах во время пандемии.