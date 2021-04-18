Новости – Политика
Политика
«Европейские» американцы будут тренировать украинских солдат согласно плану
18 апреля, 2021 13:30
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Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress
Военные инструкторы европейского командования США (USEUCOM) будут тренировать бойцов украинской армии в соответствии с принятой ранее программой, которую оставят без изменений.
При этом ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал о просьбе Киева к странам НАТО существенно расширить программу подготовки Вооруженных сил Украины.
Как сообщает REGNUM, со ссылкой на представителей американского командования, в штабе ничего не изветно о просьбе Уркаины о расширении программы.
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