Политика

Военные инструкторы европейского командования США (USEUCOM) будут тренировать бойцов украинской армии в соответствии с принятой ранее программой, которую оставят без изменений.

При этом ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал о просьбе Киева к странам НАТО существенно расширить программу подготовки Вооруженных сил Украины.

Как сообщает REGNUM, со ссылкой на представителей американского командования, в штабе ничего не изветно о просьбе Уркаины о расширении программы.