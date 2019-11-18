Европа закрывает глаза на преступления США, крадущих нефть у Сирии
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Европа закрывает глаза на преступления США, крадущих нефть у Сирии

Американцы нелегально добывают и вывозят нефть с территории Сирийской Арабской Республики

18 ноября состоялись переговоры Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Речь на них шла о дальнейшем сотрудничестве государств в САР и предстоящем саммите НАТО в декабре. Судя по всему, Франция и дальше будет взаимодействовать со Штатами, крадущими нефть у сирийского народа.

Ранее Трамп заявил, что оставил военный контингент в регионе для «охраны» нефтяных полей. На деле же американцы с помощью курдских боевиков нелегально добывают и вывозят нефть с территории Сирийской Арабской Республики. Доказательства этого сотрудничества предоставило Минобороны РФ, заявившее о ежемесячной прибыли американцев в 30 млн долларов от контрабанды «черного золота».

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, в военно-политическом плане американцы доминируют над Европой, которая не в состоянии повлиять на ситуацию. Кроме того, сирийская нефть мало что значит для глобального рынка. Положение усугубляется воровством США и бездействием Европы.

«Если раньше ЕС принимал активное участие в решении проблем Ближнего Востока, то сейчас спустил все на нет, несмотря на то, что состоит в составе возглавляемой американцами коалиции», — объяснил Простаков.

Учитывая официальное признание Штатов в зависимости от сирийской нефти, оставлять регион в покое они в ближайшее время не собираются. Подтверждением этого служат и появляющиеся новости о наращивании военного контингента нелегальным способом. По последним данным, в район нефтегазовых месторождений были отправлены не менее 2,5 тысяч бойцов ЧВК Blackwater, печально известных своими зверствами в Ираке. Поскольку они находятся там нелегально, США без труда повторяют заученную мантру о сокращении военного контингента в республике.

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