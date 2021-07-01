«Это все равно, что погрозить им пальцем». Украина начинает борьбу с олигархами
Украинские депутаты утвердили в первом чтении предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.
За такое решение в четверг проголосовали 275 народных избранников при 226 необходимых. Группа украинского олигарха Игоря Коломойского «За будущее» проголосовала за принятие проекта закона. Не так давно бизнесмен заявил, что не боится попадания в список.
Теперь олигарх должен соответствовать как минимум трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни, влиять на СМИ, в том числе сетевые, иметь статус бенефициара или контролировать естественную монополию или монопольный бизнес, а стоимость активов должна превышать 2,19 млрд гривен ($80 млн).
Признать человека олигархом также может Совет национальной безопасности и обороны, сообщает «Украина.ру».
Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали документ. Так, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что он «фактически легализует олигархов в стране». «Те наказания, которые там предусмотрены, - это смешно, это все равно что погрозить им пальцем», - отметила она, сообщает ТАСС.