«Это военное преступление». Украина готовится выдворять россиян из Крыма
После возвращения Крыма в состав Украины власти будут рассматривать несколько вариантов действий по отношению к российским гражданам. Один из них - немедленное выдворение из страны, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление… Сегодня там уже минимум 500 тыс. человек, которые приехали из России»,— заявил он в эфире «Украины 24», передает «РИА Новости».
Резников уточнил, что депортации будут подвергнуты люди, которые попали на полуостров через Чонгар, Каланчак или Чаплинку.
Крымский полуостров перешел из Украины в состав России в 2014 году. Многие страны и сама Украина восприняла присоединение территории как аннексию. События обернулись дипломатическим и политическим скандалом, из-за этого против российской стороны регулярно вводятся санкции.