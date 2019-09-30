«Это был разговор имбецила с негодяем»

На три вещи можно смотреть бесконечно. Как бежит вода, как горит огонь и как американские демократы пытаются устроить импичмент президенту Дональду Трампу. На этот раз, если что, Россия ни при чём, зато Украина – очень даже. Дмитрий Бабич, обозреватель агентства «Россия сегодня» рассказал в эфире радио «Радонеж» о так называемом «Украиногейте», что стоит за обнародованием расшифровки разговора Зеленского с Трампом и кому это оказалось на руку.

- История телефонного разговора Трампа с Зеленским вызывает прямо-таки гомерический хохот. Ведь, по сути, глобалисты, ультралибералы - нечистые духи нашего времени, слуги сил зла, будем откровенны – рассчитывали, что на президентских выборах победит Хиллари Клинтон и поведёт весь мир в глобалистскую новую вселенную. А вышло не так. Они нашли неуклюжего, порочного, не очень умного, но при этом очень американского человека Дональда Трампа в качестве эдакой груши для битья. Но она в итоге победила боксёра

И вот теперь они пытаются Трампа свергнуть. У глобалистов ничего не выходит, они лгут, торопятся. И мы видим, как Бог посрамляет грех – ведь грех всегда тороплив, а ложь, несмотря на то, что выглядит убедительной и её повторяют миллионы, в итоге оказывается полной ерундой.

С чего вообще начался нынешний «укрогейт»: в августе некоторый бдительный гражданин, по-нашему - стукач, сообщил инспекторам из спецслужб, что ему кажется, что президент делает что-то не то.

Дело в том, что в разговоре с Зеленским Трамп поднимал вопрос о событиях 2016 года: тогда Украину курировал Джозеф Байден, нынешний соперник Трампа. Сын Байдена, Хантер, вошел в совет директоров компании Burisma, занимающейся добычей газа на Украине. И на неё обратила внимание украинская прокуратура и стала вплотную подбираться к сыну Байдена.

Конечно, украинские прокуроры не тронули бы сына своего сюзерена. Но Джозеф Байден опасность переоценил, и прямо в стенах украинского парламента потребовал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, причём очень грубо. Мол, у меня 6 часов до самолёта, вот чтобы к тому моменту, как я добрался до трапа – его уже не было. Так и случилось, и это было не давление на власти Украины, что вы: это борьба с коррупцией!

Так вот, бдительный гражданин заметил, что в телефонном разговоре Дональд Трамп поднял этот вопрос, но обошёл стороной тему поставок летального оружия на Украину, которых не было почти 2 месяца. И спросил спецслужбы: а нет ли тут связи? Это попало в прессу, за этот инфоповод ухватились все враги Трампа и подняли истерику.

Была запрошена распечатка, при том, что подобное обнародование разговоров президентов вообще не принято нигде в мире. Трамп сопротивлялся неделю, а потом сказал – это был прекрасный разговор! (как истинный американец, он всегда говорит обо всём в превосходной форме – прекрасный, замечательный, лучше всех в мире). Мы вам сейчас его распечатаем, сами увидите. И, когда его распечатали, оказалось, что он позорит не Трампа, а Зеленского, победе которого глобалисты так радовались и вообще считают своим человеком.

Оказалось, что не Трамп давит на Зеленского, а Зеленский заискивает перед Трампом. Вот цитата:

«Мы одержали крупную победу и проделали большую работу. Мы славно потрудились, но я должен признаться, что многому вы научились у Вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания, но все равно это были уникальные выборы. Наша победа уникальна»

То ест он насколько заискивает, что даже начал выражаться, как Трамп – мол, что это лучшее в мире, и нигде такого нет.

Может, грубо выскажусь, но поскольку оба этих господина много плохого сделали русским людям, назову этот разговор беседой имбецила с негодяем, где негодяй – совсем не Трамп.

Вот что сказал имбецил: «США обращаются с Украиной хорошо, я бы сказал прекрасно. Не сказал бы что взаимно, иногда есть проблемы, но США об Украине заботятся».

Зеленский ему отвечает: «Вы совершенно правы, не на 100, а на 1000 процентов. И Меркель, и Макрон – я сказал им, что они мало делают в вопросах антироссийских санкций. Могли бы больше. А для Украины санкции очень нужны».

А дальше происходит то, от чего, думаю, американские демократы долго кусали локти, ибо эта часть разговора достойна пера Гоголя. Трамп начинает аккуратно копать под Байдена такими словами:

«Я слышал, у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо. Многие говорят, что к этому были причастны очень плохие люди. Я пошлю к вам господина Рудольфа Джулиани, он очень уважаемый человек, бывший мэр Нью-Йорка. Будет хорошо если вы сможете с ним поговорить потому что бывший посол США на Украине - она неприятный человек. И люди, с которыми она на Украине общалась – тоже плохие. И я хочу, чтобы Вы об этом знали. И вот ещё что: Байден везде хвастается, что он закрыл то дело. Вот если бы Вы могли в этом разобраться – нам это было бы очень важно»

И что говорит Зеленский: «Уверяю, всё будет в порядке. Новый прокурор будет моим человеком, он откроет новое дело в сентябре». Конец цитаты, что называется.

То есть, Трамп намекает, а Зеленский – как Собакевич у Гоголя в «Мёртвых душах» - сразу все понимает и говорит без обиняков: Вам нужно разобраться с сыном Байдена? Так разберёмся.

С точки зрения демократов, преступление Трампа состоит вот в чём: он задержал поставки снайперских винтовок на Украину. Недовесил смертоносного груза, какой негодяй – а ведь эти винтовки могли бы уже с июля убивать людей. Про Трампа писали, что он погубил Украину, что он оставил её без защиты, обрёк на смерть, предал и всё в таком духе. А теперь они не могут остановиться и пишут, что он при помощи Путина пытается убрать своего конкурента на грядущих выборах, Джозефа Байдена. И, несмотря на то, что этот процесс импичмента построен на песке, он продолжается.

Вся эта ситуация вокруг Трампа характеризует всю беду с нынешней дьявольщиной – она не интеллектуальная, очень глупая, основана на самых примитивных эмоциях. Весь «Укрогейт» основан на многократном повторении в заголовках фразы, что Трамп оказывал давление на Зеленского. Это оказалось полнейшей неправдой, но это было повторено бессчётное количество раз, прямо по Геббельсу.