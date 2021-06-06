Это «рабочий момент»: депутаты ответили на обвинения ФРГ в шпионаже в адрес России
Россия должна внимательнее выявлять иностранных шпионов, считает первый заместитель комитета по обороне Государственной Думы России Александр Шерина.
«Обвинения всегда были, они периодически появляются, когда отношения либо немного накаляются, либо, если переходят в другое более положительное состояние, количество обвинений сокращается», - сказал он.
При этом Александр Шерина заявил, что это «рабочий момент».
«Это нормальный рабочий момент, самое главное, чтобы разведчики реже попадались, а страны, в которых действуют разведчики, чаще их выявляли. Есть верховный главнокомандующий, он ставит задачу активнее выявлять шпионов, я думаю, что наши соответствующие компетентные органы должны будут действовать в рамках своих полномочий и исходя из тех задач, которые перед ними ставятся», - считает Шерина.
Ранее руководитель Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что Россия увеличила шпионскую активность до уровня времён холодной войны, передает радио «Говорит Москва».