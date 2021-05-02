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Русская планета
Политика

Это позор. В российской Госдуме оценили шествие националистов в Одессе

Сергей Михневич
2 мая, 2021 18:44
2 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 18:44
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шествие украинских радикальных националистов, посвященное годовщине трагических событий в Одессе, – это позор для Украины, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Сегодня украинские националисты провели так называемы «марш защитников» в годовщину трагических событий в Одессе в 2014 году, когда погибли почти 50 человек.

«Шокирует своим цинизмом то, что коллективный Запад на этом фоне выдает нынешнюю Украину за «демократическое» и «правовое» государство. Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, но это для коллективного Запада это – абсолютно нормально», - цитируют слова Паниной РИА «Новости».

Парламентарий, что ее «оторопь берет от того, что весь этот шабаш проходит на Пасху, когда православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение».

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