«Это опасно для нас». Российские власти исключили вероятность войны с Украиной

Политика

Российские власти не рассматривают возможность войны с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал Песков в эфире ВГТРК.

При этом Россия не останется в стороне от судьбы русскоговорящего населения Донбасса, добавил он.

Песков при этом указал на «провокации» со стороны вооруженных сил Украины, отметив, что ситуация на юго-востоке страны представляет опасность для России, пишут «Открытые медиа».