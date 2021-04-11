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Политика
«Это опасно для нас». Российские власти исключили вероятность войны с Украиной
11 апреля, 2021 17:03
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Российские власти исключили войну с Украиной
Российские власти не рассматривают возможность войны с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал Песков в эфире ВГТРК.
При этом Россия не останется в стороне от судьбы русскоговорящего населения Донбасса, добавил он.
Песков при этом указал на «провокации» со стороны вооруженных сил Украины, отметив, что ситуация на юго-востоке страны представляет опасность для России, пишут «Открытые медиа».
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