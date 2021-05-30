Это недопустимо. Раввин Борода упрекнул Владимира Жириновского в ксенофобии
Высказывания политиков в соцсетях должны отвечать базовым критериям этики, считает руководитель Федерации еврейских общин раввин Александр Борода. В качестве примера он привел слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата от «Единой России» Вячеслава Лысакова по национальному вопросу.
Ранее на конференции, посвященной влиянию Великой отечественной войны на судьбу еврейского народа, Жириновский сказал, что евреи сами виноваты в антисемитизме. При этом он стал перечислять известных евреев политиков и бизнесменов, делая намек на этническое кумовство или заговор.
«Такого рода высказывания в XXI веке кажутся уже немыслимыми и недопустимыми: господин Жириновский обвиняет евреев в том, что они сами являются причиной антисемитизма, также он постоянно прибегает к необоснованной спекуляции на теме русского народа. (…) Такие заявления – не просто ксенофобские выпады, с их помощью депутаты транслируют выдуманный образ негативной, враждебной реальности российского общества», - сказал Борода.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков высказался про певицу Манижу. Народный избранник назвал её «быдловатой и пучеглазой таджикской женщиной», пишут РИА «Новости».
Борода считает, что подобные высказывания парламентарием создают негативный образ агрессивного, ксенофобского российского общества, хотя на самом деле это не так.