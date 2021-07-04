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Политика
Это не наша машина. Депутат ответил на сравнение российской армии с «Запорожцем»
4 июля, 2021 11:26
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Pixabay
В России прокомментировали слова американского капитана первого ранга в отставке Гарри Табаха. В интервью украинским журналистам он заявил, что сравнивать российскую и натовскую армии, это все равно, что сопоставлять автомобиль «Запорожец» и Tesla.
С этим не согласился депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Парламентарий напомнил, что автомобиль такой марки никогда не производился на российских заводах и это детище Украины.
По словам Шеремета, Россия может гордиться производимыми в стране КамАЗами и автомашинами Aurus. А что касается автомобилей Tesla, то у специалистов есть масса сомнений по их качеству и цене, пишут РИА Новости.
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